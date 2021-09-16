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Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Кира Тило
03:45 16.09.2021
Погода в столице будет пасмурной, а температура опустится до 5 градусов.
Москвичей предупредили о новой волне похолодания
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Новая волна похолодания придет в Москву в конце недели. Дневная температура опустится до 5 градусов, а погода будет дождливой и ветреной. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил ТАСС.

«В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь 1-6 градусов, а дневные максимальные - от 5 до 10 градусов», - рассказал он.

Синоптик также отметил, что такая погода сохранится и в понедельник, а потом температура повысится. По словам Вильфанда, дневные температуры будут 7-12 градусов, но без осадков.

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