Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Новая волна похолодания придет в Москву в конце недели. Дневная температура опустится до 5 градусов, а погода будет дождливой и ветреной. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил ТАСС.

«В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь 1-6 градусов, а дневные максимальные - от 5 до 10 градусов», - рассказал он.

Синоптик также отметил, что такая погода сохранится и в понедельник, а потом температура повысится. По словам Вильфанда, дневные температуры будут 7-12 градусов, но без осадков.