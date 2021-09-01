В метро Москвы на «Каширской» снова останавливаются поезда при следовании в центр
Поезда столичного метро снова останавливаются на «Каширской» при следовании в центр.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
На станции «Каширская» Замоскворецкой линии при движении в центр снова останавливаются поезда столичного метро.
«Поезда снова останавливаются на станции "Каширская" Замоскворецкой линии при следовании в центр», - говорится в Telegram-канале «Дептранса».
Отмечается, что на данный момент продолжаются работы по интеграции части станции в состав БКЛ.