В стране и мире В метро Москвы на «Каширской» снова останавливаются поезда при следовании в центр Кира Карон Поезда столичного метро снова останавливаются на «Каширской» при следовании в центр. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: На станции «Каширская» Замоскворецкой линии при движении в центр снова останавливаются поезда столичного метро. «Поезда снова останавливаются на станции "Каширская" Замоскворецкой линии при следовании в центр», - говорится в Telegram-канале «Дептранса». Отмечается, что на данный момент продолжаются работы по интеграции части станции в состав БКЛ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика