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СМИ: Россия просит срочно созвать заседание ГА ООН из-за новых правил пропуска в здание

Кира Тило
02:12 16.09.2021
По сообщениям прессы, постпред России при ООН попросил обсудить требование властей Нью-Йорка допускать в зал только вакцинированных делегатов.
СМИ: Россия просит срочно созвать заседание ГА ООН из-за новых правил пропуска в здание
© Фото: Evan Schneider XinHua Globallookpress
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя, как сообщают СМИ, запросил срочного собрания Генеральной Ассамблеи для обсуждения требований Нью-Йоркских властей о допуске в здание только привитых делегатов. Дипломат отправил послание Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в письме говорится о несогласии России с выдвинутыми правилами, и что страна придает большое значение соблюдению мер безопасности COVID-19. Небензя указал, что это решение властей Нью-Йорка препятствует нахождению делегатов в зале и нарушает Устав ООН.

«Генассамблея не принимала ни одного правила, которое бы требовало от делегатов ООН представлять доказательство о вакцинации для участия в заседании в зале Генассамблеи. При всем должном уважении к вам, господин председатель, вы не обладаете властью вводить какие-либо меры в отношении стран-членов без обсуждения их с государствами», - говорится в послании.

Согласно информации в прессе, постпред РФ отметил, что некоторые люди не могут привиться из-за медицинских показаний, а у некоторых стоит вакцина, не одобренная американским регулятором CDC.

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