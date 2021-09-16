Супруги и маленький ребенок найдены мертвыми в квартире под Тверью

В квартире жилого дома в Тверской области были обнаружены мертвыми три человека, включая ребенка. Инцидент произошел в городе Бежецк. На месте происшествия оказались тела маленькой девочки 2012 года рождения, а также ее матери и мужа молодой женщины.

Об этом сообщает СК РФ. Точная причина смерти семьи будет определена после поведения ряда экспертиз. В жилище была активизирована работа следователей и криминалистов, направленная на установление всех деталей трагедии.

Согласно информации, сообщающейся на сайте ГСУ Следственного комитета России по Тверской области, при осмотре квартиры была выявлена неисправность газовой колонки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.