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СМИ: при перестрелке на похоронах в Пакистане погибли восемь человек

Кира Тило
23:37 16.09.2021
Как сообщают СМИ, в провинции Хайбер-Пахтунхва из-за перестрелки на похоронах 8 человек погибли, не меньше 15 пострадали.
СМИ: при перестрелке на похоронах в Пакистане погибли восемь человек
© Фото: Hussain Ali Globallookpress
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В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате перестрелки на похоронах не меньше 15 человек пострадали, 8 погибли, сообщает телеканал Dunya News.

«По данным полиции, земельный спор привел к стрельбе во время поминальных молитв, в результате чего с погибли 8 человек и по меньшей мере 15 получили ранения», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что раненых доставили в больницу Тимергара. Состояние 10 человек оценивается как критическое.

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