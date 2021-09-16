Замглавы МИД РФ и спецпосланник Генсека ООН по Ливии обсудили содействие в ливийском урегулировании

Сегодня, 16 сентября, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.

«В ходе беседы были предметно обсуждены задачи международного содействия в ливийском урегулировании на предстоящий период с акцентом на подготовку к проведению выборов и сохранение стабильности "на земле"», - говорится о встрече.

Отмечено, что российская сторона подтвердила настрой на тесное взаимодействие с посредничеством ООН, призванным сыграть в диалоге важную координирующую роль. Отдельно и подробно стороны обсудили вопрос продления мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии.