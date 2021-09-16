Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Замглавы МИД РФ и спецпосланник Генсека ООН по Ливии обсудили содействие в ливийском урегулировании

Валентина Пескова
22:51 16.09.2021
Российская сторона подтвердила настрой на тесное взаимодействие с посредничеством ООН, которое призвано сыграть в этом важную координирующую роль.
Замглавы МИД РФ и спецпосланник Генсека ООН по Ливии обсудили содействие в ливийском урегулировании
© Фото: Пресс-служба МИД РФ РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня, 16 сентября, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.

«В ходе беседы были предметно обсуждены задачи международного содействия в ливийском урегулировании на предстоящий период с акцентом на подготовку к проведению выборов и сохранение стабильности "на земле"», - говорится о встрече.

Отмечено, что российская сторона подтвердила настрой на тесное взаимодействие с посредничеством ООН, призванным сыграть в диалоге важную координирующую роль. Отдельно и подробно стороны обсудили вопрос продления мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:01 В стране и мире
На Камчатке и Чукотке стартовало голосование на выборах в Госдуму
21:25 В стране и мире
В МЧС сообщили о трех погибших в аварии с автобусом и грузовиком под Калугой
18:10 В стране и мире
Видео
Шарий предрек Зеленскому преследование со стороны влиятельных людей
15:49 В стране и мире
Опубликовано фото аварийно севшего бомбардировщика B-2 Spirit
14:32 В стране и мире
Первый в мире центр изучения постковидного синдрома открыли в Петербурге
Популярное
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.