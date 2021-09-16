Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела террористов в провинции Идлиб

В провинции Идлиб один сирийский военнослужащий погиб в результате артиллерийского обстрела правительственных позиций в районе населенного пункта Кульджок. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Деръа продолжаются мероприятия по урегулированию военной обстановки. При активной помощи российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Эль-Музейриб урегулировали свой статус 262 человека, сдано 37 единиц оружия и более 1,5 тысяч боеприпасов.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 29 обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зафиксировано 14 обстрелов, в Латакии – 8 обстрелов, в провинции Хама – 3 обстрела, в провинции Алеппо – 4 обстрела.

*«Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.