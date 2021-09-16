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Постпред при ЕС: политический диалог РФ и Евросоюза на данный момент скорее жив, чем мертв

Валентина Пескова
22:18 16.09.2021
Чижов отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ни разу не упомянула о России в своей часовой программной речи о состоянии Евросоюза на сессии в Страсбурге.
Постпред при ЕС: политический диалог РФ и Евросоюза на данный момент скорее жив, чем мертв
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imago.de Globallookpress
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Как охарактеризовал нынешнее положение дел в отношениях России и Евросоюза постоянный представителей РФ при ЕС Владимир Чижов, политический диалог Москвы и Брюсселя сейчас скорее жив, чем мертв.

«Трудно с ними работать, конечно. И многие находятся под воздействием тех пропагандистских наслоений, которые накопились за последние годы. Ну и есть силы, которые пытаются добавлять эти наслоения, причем силы как внутри Евросоюза, так и за его пределами - и не только за Атлантическим океаном, но и за Днепром», - заключил постпред РФ в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметил дипломат, заблуждения представителей Евросоюза не упрощают работу с ними, а создают дополнительный профессиональный вызов для российской делегации в ЕС, с которым она старается справиться.

Чижов с удовлетворением заметил, что высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля на дебатах в Европарламенте по теме России не отличались «оголтелостью» в сравнении с риторикой евродепутатов. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей часовой программной речи о состоянии Евросоюза, с которой она выступила на сессии Европарламента в Страсбурге, о России не упомянула ни разу.

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