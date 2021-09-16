Гостем будешь: как таксисты-обманщики наживаются на приезжих иностранцах у российских аэропортов

Водители в столичных аэропортах придумали новую схему борьбы с конкурентами. Но война эта отражается только на пассажирах. Особенно на гражданах иностранных государств, которые в тонкостях и ценовой политике другого государства пока не очень разбираются. Корресподент «Звезды» Алексей Кошкин притворился зарубежным гостем и узнал, как обманывают клиентов и конкурентов-водителей.

Студент Мития Исии из Японии прилетел в Москву на учебу и в первый же день таксист довез его из международного аэропорта до общежития за 34 000 рублей. Иностранный гражданин нарвался на мошенника, а теперь вместо лекций ходит по судам, пытается вернуть деньги или хотя бы наказать обидчика.

Иностранцы чаще всего становятся жертвами нелегальных водителей в аэропортах. Корреспондент нашего телеканала подошел к таксистам на стоянке в Домодедово с вопросом: «How much»? Уже названная нереально высокая стоимость за время пути вырастает еще в несколько раз. И зарубежные гости иногда даже не догадываются, что их просто ограбили.

Как рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей, существует целая организованная группа нелегальных таксистов. При этом обманывают они в аэропортах не только клиентов, но и своих коллег.

Противостояние частных извозчиков и таксистов компаний-гигантов уже даже перешло на новый уровень. Теперь частники, потерявшие большую часть рынка, начали применять новые технологии для борьбы. От чего страдают не только таксисты, но и потребители.

Вызывая такси в аэропорт пассажир теперь в одном из агрегаторов может получить в ответ вот такое сообщение: «Вы таксист? Тогда отмените по-братски ваш заказ!». Так легальные извозчики перестраховываются после случаев, когда оказались наживкой нелегальных конкурентов. Схема проста: водители, которые работают на территории аэропортов сами вызывают такси. А потом в последний момент отменяют заказ. Ровно тогда, когда машина с шашечками находится перед шлагбаумом воздушной гавани или уже проехала его. Смысл этого маневра в том, что вызов отменен, а на территории аэропорта машина бесплатно может находиться лишь 15 минут.

Воюют таксисты, а страдают от этого - клиенты. Порой человек летит на самолете час, а потом столько же не может выбраться из воздушной гавани. И в какой-то момент «хитрообразный водитель-спаситель» приходит такому уставшему путешественнику якобы на помощь, но заламывает такую заоблачную цену, что тот уже соглашается на любые варианты, лишь бы доехать до дома побыстрее. Всемогущие компании-перевозчики пока не считают, что недобросовестная конкуренция носит массовый характер.

«Мы не наблюдаем массовых случаев, так как у нас существует система контроля фейковых заказов. Если система фиксирует такие заказы, то они блокируются, также мы ведем работу вместе с администрациями аэропортов, чтобы исключить такие случаи», - говорят там.

Но случаев таких все больше - причем речь идет не только о столичных аэроузлах, но и аэропортах других крупных городов. Например, Кольцово в Екатеринбурге.

Администрации аэропортов борются с этим обманом, как могут, и стараются не пускать на территорию частников. Доходит и до того, что в районе аэропортов недобросовестные таксисты включают глушилки GPS-сигнала. Находящиеся в определенном радиусе поражения водители вылетают из очереди автоматически. Те, кто набирает пассажиров вживую непосредственно в воздушных гаванях идут на любые ухищрения и сдавать насиженное место, а тем более лишаться дохода не собираются. Но силами аэропортов справиться с ситуацией не удается. Возможно, назрела необходимость подключиться к проблеме уже на законодательном уровне.