СМИ сообщили о столкновении автобуса и грузовика под Калугой с двумя погибшими

По данным СМИ, под Калугой автобус с рабочими столкнулся с грузовиком. Также сообщается о пострадавших и погибших.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник службы скорой медицинской помощи.

«Автобус перевозил 12 рабочих в деревню Михали. На автодороге регионального значения с автобусом столкнулся самосвал. По наряду скорой помощи госпитализированы пять человек в Износковскую ЦРБ, двое без признаков жизни, реанимация не дала результатов», - сообщает «Интерфакс».

Пятерых человек бригада осматривает на месте. Решается вопрос о госпитализации, сказано в СМИ.

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