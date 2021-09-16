«Газпром нефть» и «Лукойл» подписали соглашение о сотрудничестве в Ямало-Ненецком автономном округе. Регион является одним из стратегических по добыче углеводородов. В нем появится новое совместное предприятие для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Соглашение в присутствии председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Компании объединят ресурсы, чтобы совместно работать над освоением так называемых «трудных» природных ресурсов.

«Это наше объединение усилий и ресурсов финансовых, технологических и разделение геологических рисков, которые есть. Это дополнительные инвестиции для региона, это рабочие места, дополнительные налоговые поступления», - сказал Дюков на мероприятии.

Алекперов в свою очередь отметил, что инфраструктура уже создана, а месторождения уже запущены в разработку.

«Рядом находятся блоки компании “Лукойл”, поэтому по логистике мы не видим никаких сложностей. Как по логистике доставки нефти до перерабатывающих заводов, так и по доставке газа системы “Газпром”», - сказал он.

Алекперов также заявил, что основное внимание на производстве уделят экологии с помощью использования современного оборудования, не наносящего вреда окружающей среде.