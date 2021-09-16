Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Газпром нефть» и «Лукойл» подписали соглашение о сотрудничестве в Ямало-Ненецком автономном округе

Егор Левин
19:05 16.09.2021
Основное внимание на производстве уделят экологии с помощью использования современного оборудования, не наносящего вреда окружающей среде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Газпром нефть» и «Лукойл» подписали соглашение о сотрудничестве в Ямало-Ненецком автономном округе. Регион является одним из стратегических по добыче углеводородов. В нем появится новое совместное предприятие для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Соглашение в присутствии председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Компании объединят ресурсы, чтобы совместно работать над освоением так называемых «трудных» природных ресурсов.

«Это наше объединение усилий и ресурсов финансовых, технологических и разделение геологических рисков, которые есть. Это дополнительные инвестиции для региона, это рабочие места, дополнительные налоговые поступления», - сказал Дюков на мероприятии.

Алекперов в свою очередь отметил, что инфраструктура уже создана, а месторождения уже запущены в разработку.

«Рядом находятся блоки компании “Лукойл”, поэтому по логистике мы не видим никаких сложностей. Как по логистике доставки нефти до перерабатывающих заводов, так и по доставке газа системы “Газпром”», - сказал он.

Алекперов также заявил, что основное внимание на производстве уделят экологии с помощью использования современного оборудования, не наносящего вреда окружающей среде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:10 В стране и мире
Видео
Шарий предрек Зеленскому преследование со стороны влиятельных людей
15:49 В стране и мире
Опубликовано фото аварийно севшего бомбардировщика B-2 Spirit
14:32 В стране и мире
Первый в мире центр изучения постковидного синдрома открыли в Петербурге
12:33 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
08:37 В стране и мире
Видео
Заседание глав государств-членов ОДКБ началось в Таджикистане
Популярное
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.