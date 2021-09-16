Глава Крыма Аксенов назвал Моргенштерна «дном» и «тунеядцем»

Модного среди подростковой аудитории рэп-певца Алишера Моргенштерна глава Крыма Сергей Аксенов, вкупе с другими молодежными кумирами из Сети, назвал «дном», «бездельниками» и «тунеядцами».

Глава региона публично заявил, что Моргенштерн и другие музыканты и блогеры пропагандируют для молодых россиян идеи быстрого и незатейливого заработка.

«Показал какую-то часть тела, матом высказался - все, сразу получаешь массу просмотров и деньги. Ни работать не надо, ни ответственности. Бездельники и тунеядцы. Извините меня, там самое дно», - высказался Аксенов

Руководитель Крыма заявил, что пришедшие в современный шоу-бизнес блогеры начали смещать акценты и в итоге пользоваться доверчивостью и наивностью молодежи.

«Люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой...» - пояснил руководитель региона.

Молодые и легко поддающиеся внушению дети и подростки, заявил Аксенов, потеряли правильные жизненные ориентиры, когда среди своих кумиров они не называют ни одного знакомого им имени ни врача, ни педагога, ни Героя России.