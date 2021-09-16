Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в употреблении наркотиков

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о наркотической зависимости бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Он по-прежнему активно употребляет наркотики, и его он-лайн выступления доказывают это. В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается. Если вы понаблюдаете, любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков», - сообщил Гарибашвили в эфире «Общественного телевидения».

До этого бывший губернатор Одесской области и глава Грузии сам сообщил о своем намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября. На это у политика тоже есть свое мнение.

«Мы все знаем, что Саакашвили - обыкновенный трус. Он сюда не сможет приехать, а если приедет, сразу пойдет в тюрьму. Никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу», - заключил премьер-министр.

В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и над ним висит угроза ареста.