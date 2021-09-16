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В Свердловской области впервые за 17 лет выявили столбняк у 5-летнего ребенка

Валентина Пескова
16:58 16.09.2021
Мальчик упал с велосипеда и разбил колени, при этом до этого родители не вакцинировали его от столбняка при плановых прививках для детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Роспотребназдоре выявили случай столбняка у 5-летнего мальчика в Свердловской области. Ребенок серьезно заболел в июне после того, как упал с велосипеда и поранил колени.

«Родители обработали сыну рану антисептиком, но при этом не обратились в лечебное учреждение, тем самым не предприняв никаких мер для получения экстренной помощи по профилактике от столбняка. К тому же ребенок не был заранее провакцинирован в рамках национального календаря профилактических прививок», - сообщили в ведомстве.

Согласно статистике Роспотребназдора, данный случай произошел в области впервые за последние 17 лет. Спустя две недели мальчика пришлось доставить в стационар, где его лечили несколько месяцев. Пациента пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому.

Даже после выписки состояние ребенка остается тяжелым. У мальчика наблюдаются серьезные неврологические осложнения.

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