Сквозь тьму пронзая облака: экипажи ВТА выполнили полеты в Ленобласти

В Ленинградской области экипажи военно-транспортных самолетов Ту-134М, Ан-72, Ан-12, Ан-26, а также многоцелевых вертолетов Ми-8 провели полеты в сложных метеорологических условиях.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, элементы пилотирования выполнялись при ограниченной видимости, в частности ночью и во время обильных осадков. В таких условиях экипаж пилотирует самолет по приборам.

«Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости», - говорится в сообщении.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, модификация пассажирского Ан-24. Грузоподъемность - 5 500 кг, практическая дальность - 1 100 км. Длина разбега составляет 870 метров, длина пробега - 650 метров.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.