Лечебно-диагностический центр МО РФ удостоился благодарности президента страны
Благодарность была объявлена начальнику учреждения, генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову. Ее вручил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
© Фото: Минобороны России
Девятый лечебно-диагностический центр Минобороны России за борьбу с пандемией COVID-19 удостоился благодарности президента Владимира Путина.
Благодарность была объявлена начальнику учреждения, генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову. Ее вручил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
Центр - крупное многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания медпомощи военнослужащим, ветеранам службы и членам их семей. На его медицинском обеспечении находится более 90 тысяч человек, а количество посещений за год превышает миллион.