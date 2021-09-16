Армия Лечебно-диагностический центр МО РФ удостоился благодарности президента страны Тимур Шерзад Благодарность была объявлена начальнику учреждения, генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову. Ее вручил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Девятый лечебно-диагностический центр Минобороны России за борьбу с пандемией COVID-19 удостоился благодарности президента Владимира Путина. Благодарность была объявлена начальнику учреждения, генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову. Ее вручил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Центр - крупное многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания медпомощи военнослужащим, ветеранам службы и членам их семей. На его медицинском обеспечении находится более 90 тысяч человек, а количество посещений за год превышает миллион. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика