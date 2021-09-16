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«Глупые люди есть везде»: Боярский о запрете «Трех мушкетеров» с его участием на Украине

Валентина Пескова
15:18 16.09.2021
Власти Украины назначили проверку телеканалу «Интер» за показ фильма «Три мушкетера» с участием артиста, так как Боярский находится в списке «Миротворца».
© Видео: ТРК "Звезда"
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Украинскому телеканалу «Интер», включившему в свою сетку показов фильмы «Три мушкетера» с участием российского актера Михаила Боярского и «Приключения Шерлока Холмса», в котором снимался российский актер и кинорежиссер Никита Михалков, назначена проверка от властей страны. Оба артиста и целый ряд других российских кинодеятелей на Украине находятся в так называемом «черном списке» одиозного сайта «Миротворец», как граждане РФ, которым запрещен въезд на Украину.

На просьбу «Звезды» прокомментировать данную ситуацию, сам Михаил Сергеевич Боярский отреагировал философски.

«Я уже давно знаю, что являюсь для них, как они обо мне говорят - "представляющим  опасность для национального суверенитета", - или что-то такое. Но я не воспринимаю это всерьез и как какую-то серьезную ссору между Россией и Украиной. Это пена, которая скоро сойдет, которую всерьез и принимать не стоит. Глупые люди есть везде, и они всегда почему-то хотят сделать, как хуже», - подчеркнул народный артист РСФСР.

Михаил Боярский отметил, что для тех, кто хочет воспитываться на хорошем материале, если не кинофильм с его участием, то уже книга Александра Дюма «Три мушкетера» - это абсолютно необходимая вещь для детства и юношества, потому речь в данном случае идет не только о воспитании, но и о культурном уровне человека.

Среди других поводов для претензий украинских властей к телеканалу «Интер» - показ в эфире российских фильмов «Гостья из будущего», «Офицеры» и «Завтра была война».

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