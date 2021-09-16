В зоопарке Атланты почти все гориллы заболели COVID-19

В США в зоопарке Атланты 18 из 20 горилл заразились коронавирусной инфекцией. Тесты на COVID-19 у животных оказались положительными.

У горилл появились симптомы кашля и насморка. Также у приматов пропал аппетит, сообщает Associated Press. Представители зоопарка заявили, что лечат животных с помощью моноклональных антител.

Впервые случай инфицирования горилл коронавирусом произошел в сафари-парке Сан-Диего. По информации пресс-службы зоопарка, они могли заразиться от бессимптомно больного сотрудника.