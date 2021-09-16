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В зоопарке Атланты почти все гориллы заболели COVID-19

Елизавета Потейчук
15:15 16.09.2021
В американском зоопарке Атланты практически все гориллы заболели коронавирусом. Животных лечат моноклональными антителами.
В зоопарке Атланты почти все гориллы заболели COVID-19
© Фото: Zoo Atlanta, Facebook
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В США в зоопарке Атланты 18 из 20 горилл заразились коронавирусной инфекцией. Тесты на COVID-19 у животных оказались положительными.

У горилл появились симптомы кашля и насморка. Также у приматов пропал аппетит, сообщает Associated Press. Представители зоопарка заявили, что лечат животных с помощью моноклональных антител.

Впервые случай инфицирования горилл коронавирусом произошел в сафари-парке Сан-Диего. По информации пресс-службы зоопарка, они могли заразиться от бессимптомно больного сотрудника.

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