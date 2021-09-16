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Бастрыкин получил доложить о расследовании ряда дел с участием несовершеннолетних

Анна Берестовая
01:45 16.09.2021
Председатель СК РФ отдал поручения доложить о ходе расследований нескольких уголовных дел с детьми.
Бастрыкин получил доложить о расследовании ряда дел с участием несовершеннолетних
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение руководителю ГСУ Следственного комитета по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования по делу о смерти ребенка в Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

 Согласно предварительным данным, четырехлетний мальчик, отдыхающий с родителями в Турецкой Республике, скончался в медучреждении Антальи 9 сентября после госпитализации с симптомами отравления. Уточняется, что недомогание у ребенка до помещения в больницу не проходило на протяжении нескольких дней.

В связи со случившимся будет организован ряд экспертиз для установления причины смерти мальчика. Кроме того, будет изучена документация по лечению ребенка, а также проведен допрос его родителей после их возвращения в Россию.

Кроме того, глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Андрею Голомбиевскому осуществить тщательное расследование по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего мальчика в одном из петербургских медучреждений. В рамках уголовного дела предполагается оценить как действия медиков, так и поведение органов опеки и руководства детского дома.

Также Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Орловской области Павлу Ермакову составить доклад о ходе уголовного процесса по делу об убийстве девятилетней девочки. К настоящему времени следствие задержало подозреваемого в совершении преступления местного жителя - 61-летнего соседа ребенка.

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