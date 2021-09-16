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Корабли Северного флота вернулись в места базирования после учений в Арктике

Андрей Аркадьев
14:48 16.09.2021
В пункты постоянной дислокации вернулись военнослужащие и техника мотострелковых соединений, войск ПВО и ракетно-артиллерийской бригады, добавили в пресс-службе.
Корабли Северного флота вернулись в места базирования после учений в Арктике
© Фото: Минобороны России
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Подлодки и надводные корабли, включая атомный ракетный крейсер «Петр Великий», принимавшие участие в учениях с арктической экспедиционной группировкой Северного флота, вернулись в пункты базирования, сообщает пресс-служба флота.

«Отряд кораблей и судов Северного флота, выполняющий задачи десятого арктического похода по трассе Северного морского пути под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вышел в Карское море на рейд порта Диксон», - говорится в сообщении.

В дальнейшем североморцы продолжат переход на восток вдоль континентального побережья России и проведут учения в районе Новосибирских островов и в море Лаптевых.

В учениях принимали участие до восьми тысяч человек, порядка 800 единиц техники, в том числе около 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, минометов и РСЗО, до​ 120 летательных аппаратов, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Крейсер «Петр Великий» - это четвертый корабль проекта 1 144 «Орлан», он единственный, который находится в строю. Создавался в целях противодействия авианосным группам вероятного противника.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Подробнее об «Орланах» можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».

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