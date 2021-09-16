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Морпехи ТОФ защитили побережье от наступавшего «врага» в Приморье

Андрей Аркадьев
14:21 16.09.2021
Условного противника первым встретил взвод боевого охранения.
Морпехи ТОФ защитили побережье от наступавшего «врага» в Приморье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские морпехи защитили родные берега от «вражеского нападения» в Приморском крае. На полигоне Клерк прошли очередные учения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Условного противника первым встретил взвод боевого охранения. Задача - отразить контратаку противника с помощью стрелкового оружия, РПГ и БМП- 3.

На протяжении всей операции поддержку вела артиллерия. С дальних позиций с помощью наведения шла работа по береговой зоне. Военнослужащие не дали врагу пройти и десантироваться.

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