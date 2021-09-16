Морпехи ТОФ защитили побережье от наступавшего «врага» в Приморье
Условного противника первым встретил взвод боевого охранения.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские морпехи защитили родные берега от «вражеского нападения» в Приморском крае. На полигоне Клерк прошли очередные учения морской пехоты Тихоокеанского флота.
Условного противника первым встретил взвод боевого охранения. Задача - отразить контратаку противника с помощью стрелкового оружия, РПГ и БМП- 3.
На протяжении всей операции поддержку вела артиллерия. С дальних позиций с помощью наведения шла работа по береговой зоне. Военнослужащие не дали врагу пройти и десантироваться.