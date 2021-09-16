В Кремле разберутся в ситуации со вспышкой COVID-19 в окружении Путина

Несколько человек в окружении президента России Владимира Путина заразились COVID-19 в сентябре. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что не знает ни об одном тяжелом случае течения коронавируса у заболевших знакомых главы государства. Как отмечается, заболели те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности.

«Вы знаете, сам президент говорил, что надо разобраться. Кто-то все равно был инфицирован», - отметил официальный представитель Кремля.

С 14 сентября Путин находится на самоизоляции. В Кремле сообщили, что президент останется в этом режиме еще как минимум неделю. Сам он, как отмечал Песков, абсолютно здоров.