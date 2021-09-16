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Подлодка «Великий Новгород» нанесла торпедный удар в акватории Черного моря

Андрей Аркадьев
12:04 16.09.2021
Эффективность применения торпедного оружия экипажем была оценена на «хорошо».
Подлодка «Великий Новгород» нанесла торпедный удар в акватории Черного моря
© Фото: Минобороны России
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Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» отстрелялся торпедами по кораблю условного противника на учениях, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Подводники совершили переход в полигон боевой подготовки и выполнили подготовительные упражнения. После чего подлодка провела стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели.

Надводный корабль в рамках учений имитировал на допустимой безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей Черноморского флота. Огонь по цели велся практическими торпедами, которые после тренировки были подняты из воды катером-торпедоловом.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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