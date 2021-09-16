Мужчина на карнизе и полыхающий балкон в Анапе попали на видео
На кадрах видно, что огонь полыхает сильно, а рядом с горящим балконом на карнизе стоит мужчина.
© Видео: smm.asiyat, Instagram © Фото: smm.asiyat, Instagram
В Анапе загорелся балкон многоквартирного жилого дома. Инцидент произошел на улице Таманской.
На кадрах видно, что огонь полыхает сильно, попадая и на следующий этаж. Рядом с горящим балконом на карнизе стоит мужчина, спасающийся от огня.
В кадр также попали струи воды - пожарные оперативно приступили к тушению возгорания. Ролик опубликован в Instagram.