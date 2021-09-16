В США генерал тайно от Трампа контактировал с Китаем, опасаясь военного конфликта

Эффект разорвавшейся бомбы – старый журналистский штамп, но именно на такой эффект надеется известный американский журналист Боб Вудворд после выхода своей книги о последних днях администрации Дональда Трампа.

В частности, в книге идет речь о тайном совещании Комитета начальников Штабов американской армии под руководством генерала Марка Милли, где он поднял вопрос о процедуре применения ядерного оружия, опасениях из-за решений президента и приказал подчиненным докладывать о действиях Трампа лично ему, после чего он сделал звонок своему китайскому коллеге Ли Цзочену.

«Генерал Ли, я хочу заверить вас, что американское правительство стабильно, и все будет хорошо. Мы не собираемся атаковать или проводить против вас какие-либо кинетические операции», - приводятся в книге слова Милли.

После этого, как отмечается, генерал Ли еще час выпытывал у Милли, собирается ли армия США вмешаться в происходящее после штурма вашингтонского Капитолия.

Но самое серьезное подозрение, упавшее на Милли - это попытка военного переворота. Ведь он фактически отнял право у Дональда Трампа самостоятельно принимать решения.

«Если это правда, генерал Милли должен уйти в отставку. Он узурпировал гражданскую власть, нарушил командную цепочку и священный принцип гражданского контроля над вооруженными силами», - так ситуацию прокомментировал бывший член Совета национальной безопасности США Александр Виндман.

Тут же посыпались опровержения со стороны действующей администрации, ведь Милли до сих пор остается на своем посту. Президент Джо Байден, как обычно, был максимально краток.

«Я уверен в мистере Милли», - заявил президент США Джо Байден.

Более развернуто высказался бывший официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

«Я не буду говорить о неподтвержденных данных, опубликованных в книге, которую мы еще не прочитали. Это не значит, что я отрицаю написанное, просто отказываюсь говорить о специфических анекдотах из этой книги», - отметил Кирби.

В какой-то мере анекдотичной ситуация представляется и многим американским журналистам и политологам. Удар по Марку Милли, с одной стороны, кажется нелепым в стране, где полностью победила Демократическая партия, чьим ставленником он и является. С другой - еще более нелепо то, что в январе заговор, судя по книге, плелся против уже почти отошедшего от власти Трампа.

«Он член политбюро Демпартия. Ну, зачем его убирать? Я не знаю, может у него есть личный враг внутри этого политбюро, но еще раз, я не могу подтверждать это, потому что наш политический олимп настолько окутан в тумане, что мы сами не понимаем, что там происходит», - так ситуацию прокомментировал журналист, политолог США Джон Вароли.

В любом случае книга Боба Вудворда практически обречена на огромный финансовый успех. Политические последствия тоже не заставят себя ждать. Уже 28 сентября Марк Милли вызван на слушания в Конгресс по поводу вывода войск из Афганистана. Многочисленные вопросы по звонкам в Китай и не только - практически гарантированы.