Учителя хватаются за головы: как прически школьников вызывают конфликты с педагогами по всей стране

Поведение учителей одной из школ города Иркутска вызвало волну возмущений. Начало этому положила история мальчика, которого против его желания заставили подстричь волосы под угрозой отстранения от учебного процесса. Как оказалось, в учебном заведении этот случай был не уникальным.

«Мы были вынуждены полностью все перестричь, по той простой причине, что директор сказал, что до занятий мы не будем допущены, а про хвостики вообще никакой речи быть и не может», - описала ситуацию мать шестиклассника Матвея Левина.

Путь к знаниям им проложили через парикмахерскую, не оставив выбора. И десяти минут не прошло, как Ася Левин проводила сына на учебу, когда социальный педагог попросила забрать Матвея из школы. Его и несколько других учеников не допустили к занятиям из-за внешнего вида.

«Он плакал, его успокаивал психолог, его успокаивали другие дети, которые посещают кабинет психолога, потому что там же параллельно проводились занятия. С ним также была девочка в кабинете, которую отправили перекрашиваться. Она, по-моему, девятиклассница. Она пришла со светлыми волосами в школу», - объяснила мать мальчика.

А еще словарный запас Матвея, пока он ждал родителей, пополнился. Вопрос он задал маме.

«Ну вот приходил тот большой мужчина, завуч, который ОБЖ ведет... Он зашел в кабинет... и сказал: ты че, транссексуал? Мужики так не ходят. Снимай свою резинку», - передала рассказ сына Ася.

Руководство школы ссылается на устав. В нем прописано, что мальчики должны быть коротко стрижены. Запрещены экстравагантные прически: это касается и девочек. Табу на окрашивание в яркие, неестественные оттенки.

«Зачисляя ребенка в образовательную организацию, вы в обязательном порядке знакомитесь со всеми правилами, которые традиционно сложились в учреждении. Вы ставите свою подпись», - обозначил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Правозащитников волнует вопрос нарушений со стороны школы в отношении ребенка.

«На каком основании с ним начали вести беседы, которые, в общем-то, имеют неоднозначность в понимании того, что обсуждалось, без законного представителя ребенка? Если бы это произошло с мои ребенком, глубокому возмущению... просто не было предела. Я считаю, что ребенку причинили травму», - выразил мнение заведующий кафедрой уголовного права юридического института Иркутского государственного университета Роман Кравцов.

В федеральном законе об образовании говорится лишь о требованиях к одежде, но не к прическам. Подобный конфликт не первый. В Красноярском крае мальчика не пускали на уроки из-за стрижки в стиле любимого футболиста Златана Ибрагимовича. Тогда за ребенка вступились российские спортсмены.

А в Новосибирске 11-летнего Ефима выгнали из спортивной школы. Тренер по боксу пошел на принцип из-за длинной челки мальчика.

«Я подумала, что тренер имеет право на свой выбор, ребенок имеет право на свой. Если тренеру не нравится прическа, проще поменять тренера. У нас и с розовыми волосами, и с зелеными ходят. Учителя говорят, что главное, чтобы не мешали думать, в глаза не лезли. Если это процессу учебному не мешает, и волосы убраны аккуратно и помыты, расчесаны, то пусть дети экспериментируют. Когда, если не сейчас», - рассказала мама Ефима - Мария Орлова.

В Санкт-Петербурге школьница с синими волосами пропустила торжественную линейку. Настояло на этом тоже руководство образовательного учреждения.

«Меня интересует, не что на голове у ребенка, а что у ребенка в голове. И когда таких случаев я очень много наблюдаю, мне пишут об этом - директор школы вырывает серьгу из уха парня, который ее отказался снять, или выгоняет девочку с раскрашенными волосами, у меня это вызывает просто жалость к этому педагогу. И это вообще непрофессионально. Я полвека в образовании, мы все битвы фейковые проиграли... Я еще помню времена, когда директора не пускали мальчиков с длинными волосами, которые стрижены под "битлов"», - поделился заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Делом иркутского школьника уже занимается прокуратура. Если выявят нарушения в поведении педагогов, им грозит дисциплинарное взыскание. Прически школьников обсудят и в министерстве образования Приангарья. На видеоконференцию, помимо властей, пригласили учителей и родителей.