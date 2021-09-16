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США собирают форум с участием РФ по вопросам климатического кризиса

Кира Тило
00:19 16.09.2021
Джо Байден созывает форум ведущих экономик для обсуждения усилий по противодействию климатическому кризису.
США собирают форум с участием РФ по вопросам климатического кризиса
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Американский президент Джо Байден созывает форум крупнейших держав по энергетике и климату. Встреча пройдет в пятницу, 17 сентября, в виртуальном формате. Кроме прочих государств, в форуме участвует Россия. Глава США собирается обсудить климатический кризис, сообщается на сайте Белого дома.

«17 сентября президент Байден вновь соберет Форум крупнейших экономических держав по вопросам энергетики и климата (MEF), чтобы активизировать усилия по противодействию глобальному климатическому кризису», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Байден хочет призвать лидеров государств укрепить амбиции и расширить действия по борьбе с изменением климата в ближайшие 10 лет.

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