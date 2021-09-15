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Канадский фотограф пробрался на Байконур и восхитился советским «Бураном»

Алена Миронова
09:12 15.09.2021
Свое путешествие к советскому «Бурану» мужчина опубликовал на Youtube. В Роскосмосе «Звезде» рассказали, что в настоящий момент все объекты на месте охраняются.
Канадский фотограф пробрался на Байконур и восхитился советским «Бураном»
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Фотограф Крис Лакхардт из Канады пробрался на космодром Байконур в Казахстане. Свое путешествие к советскому «Бурану» мужчина опубликовал на Youtube.

Фотограф и его спутница прилетели в Казахстан из Пекина. Лакхардт отметил, что очень переживал быть пойманным местными сотрудниками полиции, что заставило его быть предельно осторожным.

Туристы прошли порядка 38 километров по степи - большую часть дороги путешественники прошли в ночное время, чтобы снизить риск быть пойманными. Пару дней - и цель достигнута.

В ангаре пара провела целый день, исследуя челноки и снимая их со всех сторон. Уже после заката они неприметно покинули место и вернулись обратно по пустыне пешком.

В Роскосмосе «Звезде» рассказали, что в настоящий момент все объекты на месте охраняются.

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