Двойной удар: артиллеристы России и Белоруссии «уничтожили» противника под Брестом

На полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области прошел этап совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021», в ходе которого артиллеристы двух стран совместно нанесли массированный огневой удар, «уничтожив» опорные пункты противника.

В маневрах участвовали самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», самоходные пушки 2С5 «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также «МСТА-С». Они совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника. В артиллерийском ударе учувствовали свыше 100 единиц вооружения, и около 300 военнослужащих из двух стран.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом их совместной подготовки в 2021 году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.