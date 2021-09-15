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Двойной удар: артиллеристы России и Белоруссии «уничтожили» противника под Брестом

Егор Левин
08:45 15.09.2021
В маневрах приняли участие свыше 100 единиц вооружения, и около 300 военнослужащих из двух стран.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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На полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области прошел этап совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021», в ходе которого артиллеристы двух стран совместно нанесли массированный огневой удар, «уничтожив» опорные пункты противника.

В маневрах участвовали самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», самоходные пушки 2С5 «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также «МСТА-С». Они совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника. В артиллерийском ударе учувствовали свыше 100 единиц вооружения, и около 300 военнослужащих из двух стран.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.
Учение «Запад-2021» является завершающим этапом их совместной подготовки в 2021 году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

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