На саммите ОДКБ в Душанбе обсудят вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества

Вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества обсудят сегодня на совместном заседании глав Минобороны, МИД и Совбезов стран ОДКБ в Душанбе.

Владимир Путин примет участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции, а Сергей Шойгу уже прибыл в Таджикистан с рабочим визитом.

В настоящий момент в Душанбе уже началась встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Главной темой встречи является напряженность, нарастающая на юге, в Афганистане. Встреча происходит именно в Таджикистане, в Душанбе, потому что у Таджикистана самая протяженная граница с Афганистаном - 1300 километров, причем проходит она по достаточно труднодоступным территориям - это горные массивы с большим количеством тайных переходов.

Ранее Таджикистан уже запросил помощь ОДКБ в обеспечении безопасности границы, и конечно, получил ее - сейчас Россия помогает строить новую погранзаставу. Прошли также масштабные трехсторонние учения сил коллективной безопасности. Сейчас в Таджикистане действует 201 российская военная база.

По линии министров обороны также будут обсуждаться вопросы реагирования в случае нарастания террористической угрозы. В частности, запланированы новые учения в России на полигоне Донгуз в 2021 году - они будут называться «Мирная миссия-2021» и будут посвящены противодействию тем тактическим приемам, которые, как правило, используют террористы, - будет отрабатываться борьба с беспилотниками, а также противодействие применению химического и даже биологического оружия. Потом уже будут проведены совместные учения ВС стран ОДКБ на территории Таджикистана.

Кроме того, планируется обсудить дальнейшие вопросы военно-технического сотрудничества. Россия уже поставляет Таджикистану военную технику, в частности, на безвозмездной основе, а также обучает военнослужащих - по большей части, офицеров и младший командный состав.