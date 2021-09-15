Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На саммите ОДКБ в Душанбе обсудят вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества

Павел Ремнев
Алена Миронова
08:11 15.09.2021
Владимир Путин примет участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции, а Сергей Шойгу уже прибыл в Таджикистан с рабочим визитом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества обсудят сегодня на совместном заседании глав Минобороны, МИД и Совбезов стран ОДКБ в Душанбе.

Владимир Путин примет участие по видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции, а Сергей Шойгу уже прибыл в Таджикистан с рабочим визитом.

В настоящий момент в Душанбе уже началась встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Главной темой встречи является напряженность, нарастающая на юге, в Афганистане. Встреча происходит именно в Таджикистане, в Душанбе, потому что у Таджикистана самая протяженная граница с Афганистаном - 1300 километров, причем проходит она по достаточно труднодоступным территориям - это горные массивы с большим количеством тайных переходов.

Ранее Таджикистан уже запросил помощь ОДКБ в обеспечении безопасности границы, и конечно, получил ее - сейчас Россия помогает строить новую погранзаставу. Прошли также масштабные трехсторонние учения сил коллективной безопасности. Сейчас в Таджикистане действует 201 российская военная база.

По линии министров обороны также будут обсуждаться вопросы реагирования в случае нарастания террористической угрозы. В частности, запланированы новые учения в России на полигоне Донгуз в 2021 году - они будут называться «Мирная миссия-2021» и будут посвящены противодействию тем тактическим приемам, которые, как правило, используют террористы, - будет отрабатываться борьба с беспилотниками, а также противодействие применению химического и даже биологического оружия. Потом уже будут проведены совместные учения ВС стран ОДКБ на территории Таджикистана.

Кроме того, планируется обсудить дальнейшие вопросы военно-технического сотрудничества. Россия уже поставляет Таджикистану военную технику, в частности, на безвозмездной основе, а также обучает военнослужащих - по большей части, офицеров и младший командный состав.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:12 В стране и мире
Канадский фотограф пробрался на Байконур и восхитился советским «Бураном»
06:49 В стране и мире
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
06:50 В стране и мире
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
05:30 Армия
Видео
Курсанты учебного центра ВВО освоили навыки подводного вождения танков в Забайкалье
05:01 Армия
Видео
Российские миротворцы провели «Урок Мира» в школе Нагорного Карабаха
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Цена на газ в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.