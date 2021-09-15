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Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске

Алена Миронова
06:49 15.09.2021
В отношении задержанных граждан заведены уголовные дела. Их уже заключили под стражу.
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
© Фото: ЦОС ФСБ РФ РИА Новости
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ФСБ выявила и задержала двух вербовщиков террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона приехали в Красноярск для проведения работы по распространению террористической идеологии.

В отношении задержанных граждан заведены уголовные дела. Их уже заключили под стражу.
 
*«Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная в России террористическая организация.
 

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