Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске

ФСБ выявила и задержала двух вербовщиков террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона приехали в Красноярск для проведения работы по распространению террористической идеологии.

В отношении задержанных граждан заведены уголовные дела. Их уже заключили под стражу.



*«Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная в России террористическая организация.

