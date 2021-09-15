Сотни десантников из РФ и Белоруссии остановили наступление «противника» на полигоне Брестский

Более 400 военнослужащих сводного российско-белорусского подразделения десантников и 39 единиц техники десантировались парашютным способом из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации и вступили в условный бой на полигоне Брестский в Белоруссии в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

После захвата площадки приземления подразделения закрепились на назначенном командованием рубеже обороны. Батальон гвардейцев-десантников Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ, совершив перелет с аэродрома взлета «Кресты» на расстояние более 1 тыс. километров, десантировался с высоты 600 метров с использованием парашютных систем Д-10.

Военнослужащие Сил специальных операций ВС Белоруссии совершали загрузку техники и личного состава в самолеты на аэродроме «Мачулищи» под Минском, и вставали в строй самолетов ВТА на подлете к точке выброски. Используя парашюты Д-6, подразделения белорусских десантников высадились в назначенной точке приземления. Покидание корабельных команд воздушного судна осуществлялось с интервалом в одну минуту.

В ходе активной фазы учения десантники из России и Белоруссии отработали десантно-штурмовые действия на полигоне Брестский. После десантирования личного состава и техники, гвардейцы уничтожили условного противника и, удерживая выгодные рубежи, обеспечили успешные действия основной группировки войск.

Действиями совместного десанта были блокированы три моста через участок водной преграды, что не позволило условному противнику помешать действиям войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах группировки войск на полигоне.