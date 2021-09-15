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Бойцы ВДВ провели десантирование, захватили плацдарм и разгромили «противника» под Калининградом

Анна Берестовая
06:00 15.09.2021
В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Калининградской области на полигоне армейского корпуса Балтийского флота Правдинский в ходе этапа совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществлено десантирование со штатным вооружением около 300 военнослужащих Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ.

© Минобороны России

Для выполнения задачи были задействованы 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров.

© Минобороны России

По замыслу учений пара истребителей Су-27 Балтийского флота, проведя воздушный бой, очистила воздушное пространство от авиации «противника». Для обеспечения безопасного развертывания основных сил десанта бомбовый удар по позициям условного противника нанесли фронтовые бомбардировщики Су-24.

© Минобороны России

После высадки псковские десантники уничтожили «неприятельские» пункты управления, захватили плацдарм и обороняли его от атак условного противника. Кроме того, военнослужащими ВДВ в ходе этого эпизода отработано ведение десантно-штурмовых действий по блокированию и уничтожению передовых отрядов «противника».

© Минобороны России
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