Бойцы ВДВ провели десантирование, захватили плацдарм и разгромили «противника» под Калининградом
В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта.
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В Калининградской области на полигоне армейского корпуса Балтийского флота Правдинский в ходе этапа совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществлено десантирование со штатным вооружением около 300 военнослужащих Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ.