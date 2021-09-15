Армия Бойцы ВДВ провели десантирование, захватили плацдарм и разгромили «противника» под Калининградом Анна Берестовая В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Калининградской области на полигоне армейского корпуса Балтийского флота Правдинский в ходе этапа совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществлено десантирование со штатным вооружением около 300 военнослужащих Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ. © Минобороны России Для выполнения задачи были задействованы 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров. © Минобороны России По замыслу учений пара истребителей Су-27 Балтийского флота, проведя воздушный бой, очистила воздушное пространство от авиации «противника». Для обеспечения безопасного развертывания основных сил десанта бомбовый удар по позициям условного противника нанесли фронтовые бомбардировщики Су-24. © Минобороны России После высадки псковские десантники уничтожили «неприятельские» пункты управления, захватили плацдарм и обороняли его от атак условного противника. Кроме того, военнослужащими ВДВ в ходе этого эпизода отработано ведение десантно-штурмовых действий по блокированию и уничтожению передовых отрядов «противника». © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика