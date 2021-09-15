Жители деревни в сирийской провинции Деръа массово сдают оружие и выходят из оппозиции

Как только правительственные войска Сирийской республики вошли в школу деревни Аль-Ядуда под Даръа, селяне смогли приобщиться к прелестям мирной жизни. Теперь из каждого двора несут оружие, которое, по сути, больше не нужно жителям. Его необходимо сдать, чтобы урегулировать свой статус и получить новые документы.

«Я купил автомат, чтобы защищать свою семью. Теперь я его сдам, он больше не пригодится», - рассказал один из местных жителей.

У тех, кто раньше был в жесткой оппозиции к правительству и смотрел на солдат лишь через прицел автомата, сегодня появился шанс вернуть свою жизнь обратно. В центре по урегулированию гражданского статуса собрались десятки людей. Все они хотят лишь одного - спокойствия и мира. Прежде, чем войти в школу, боевики разряжают оружие, показывая, что покончили с терроризмом.

Здесь война закончилась, и произошло это во многом благодаря усилиям специалистов из Центра по примирению враждующих сторон. Наши военные вели долгие дипломатические переговоры с мятежниками. Сам командующий группировкой войск вооруженных сил России в Сирии заверил местных шейхов в полной безопасности всех, кто добровольно сложит оружие. Неудивительно, что к военнослужащим российской военной полиции местные жители относятся более, чем миролюбиво.

Процесс легализации - дело недолгое. В кабинете иностранного языка сдают оружие, в учительской делают новое фото на паспорт, в директорской составляют списки, а в кабинете геометрии получают документы. Многие пришли сюда сами, кто-то даже уже решил, чем дальше заниматься. На вопрос о планах на будущее просто называют подразделение, куда хотят попасть на службу.

Многие из этих людей оказались по другую сторону конфликта не по своей воле. Теперь они признали свои ошибки и хотят покончить с теми, кто 10 лет тиранил их родную деревню.

«Мы поняли свою ошибку. Мы осознали всю ситуацию в целом и поняли, что мы должны быть единым государством. Мы все - сирийцы - должны вместе строить свое государство», - обозначил Мухаммед Хейр Шадела.

Сегодня много и тех, кто уже получал амнистию в 2018, а позже снова взялся за оружие. Многие из них сейчас раскаиваются в этом. Мухаммед Джадалла надеется, что ему удастся получить прощение и вернуться к сохе. Обещает, что с автоматом он распрощался навсегда.

«Мы будем писать президенту письма с просьбой о помиловании: что мы хотим быть одним народом, одной страной, хотим жить в мире и спокойствии, хотим стать частью общества, мы сожалеем о том, что мы делали, и просим нас простить», - заявил Джадалла.

Таких, как Мухаммед, в этой деревне немало. Кто-то еще не верит в то, что его простят, и, может быть, будет скрываться, а кто то не хочет прощаться с бандитским прошлым. Таких, конечно, будут выявлять. Все же, кто решил сдаться под российские гарантии, уходят с новым паспортом. Свой статус уже урегулировали 2 197 человек. Сдано 583 единицы оружия и свыше пяти тысяч боеприпасов.