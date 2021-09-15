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Детеныш белухи впервые появился на свет в России в условиях дельфинария

Анна Берестовая
03:48 15.09.2021
В Приморье появился первый в России детеныш белухи, рожденный в условиях дельфинария.
© Видео: primocean.ru, Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», YouTube © Фото: primocean.ru, Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум»
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В дельфинарии Приморского океанариума города Владивостока произошло уникальное событие - на свет появился детеныш белухи. Потомством впервые в своей жизни обзавелась 14-летняя Джессика. Рождение белушонка 1 августа текущего года стало первым в России случаем успешного размножения белых китов в условиях дельфинария.

Как сообщили на сайте Приморского океанариума, рождение первенца прошло естественным путем, без помощи специалистов. Детеныш-девочка быстро освоилась и начала питаться. В настоящее время маленькая белуха полностью зависит от материнского кормления, и лишь через несколько месяцев она начнет пробовать рыбу.

Как рассказали в океанариуме, семейство, включая почти не отходящего от детеныша отца, белухи по имени Лер, находится под постоянным наблюдением специалистов. Через некоторое время, после окончания важного для выживания потомства первого периода, познакомиться с новым китом смогут и ученые.

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