Армия Во Вьетнаме завершился первый этап конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 Анна Берестовая Этап «Специальная полоса» конкурса АрМИ-2021«Аварийный район» прошел во Вьетнаме. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне учебного центра Мьеу Мон в городе Ханой Социалистической Республики Вьетнам завершился первый этап соревнований аварийно-спасательных формирований «Аварийный район», проходящих в рамках АрМИ-2021. © Минобороны России Этап «Специальная полоса» включает в себя комплекс препятствий, преодолеваемых конкурсантами в составе подразделения: огненно-штурмовую полосу, полосу спасателя, скалодром, место поиска и сбора металлических осколков в средствах индивидуальной защиты, погрузку аварийного контейнера в автомобиль, выполнение нормативов по огневой подготовке, совершение марша по пересеченной местности. © Минобороны России На соревнованиях присутствовал начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг, который высоко оценил уровень подготовки участников соревнований. © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика