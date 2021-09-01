Во Вьетнаме завершился первый этап конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021
Этап «Специальная полоса» конкурса АрМИ-2021«Аварийный район» прошел во Вьетнаме.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Во Вьетнаме завершился первый этап конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021
Этап «Специальная полоса» конкурса АрМИ-2021«Аварийный район» прошел во Вьетнаме.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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