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Инженеры ЮВО очистили пруд в балке имени Игоря Рябинина в Ростове-на-Дону

Анна Берестовая
03:00 15.09.2021
Для работы по благоустройству парка инженерные подразделения задействовали специальную технику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) очистили пруд в балке имени Игоря Рябинина рядом с территорией православного воинского храма в честь сорока Севастийских мучеников Георгиевского прихода города Ростова-на-Дону, утвержденного Главным храмом ЮВО. Объем выполненных работ по благоустройству будущего парка ростовчане смогли оценить в минувший выходной, на праздновании Дня города.

На территории Главного храма ЮВО прошли праздничные мероприятия с участием военных артистов и художественных коллективов Ростовского гарнизона, были развернуты выставки боевой техники, военно-исторического музея.

Военные инженеры полностью очистили от мусора и зарослей камыша русло ручья, протекающего по низовью балки, расширили береговую линию и углубили дно до размеров пруда. Специалисты инженерных подразделений приступили к укреплению берегов водоема бетоном и природным камнем. Также будет установлено ограждение и оборудованы водоотливные сооружения вдоль склонов балки.

В соответствии с планом реконструкции ландшафта, среди сохраненных и дополнительно высаженных деревьев будут оборудованы тропинки и площадки для отдыха, а водоем украсят пороги и водопады. Для работы по благоустройству балки имени И. Рябинина инженерные подразделения задействовали специальную технику: экскаватор на звене понтонного моста, погрузчики МДСУ 3500, самосвалы различных модификаций на базе КамАЗ.

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