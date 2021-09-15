В стране и мире Немецкие полицейские сообщили об угрозе синагоге в Хагене и начали спецоперацию Кира Тило Сотни вооруженных полицейских дежурят около синагоги на западе Германии в связи с информацией о возможной угрозе. © Фото: David Inderlied dpa Globallookpress Читайте нас на: Полиция немецкого Дортмунда сообщила о возможной угрозе синагоге в городе Хаген. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта пресс-службы. «В настоящее время у нас есть признаки возможного риска в связи с еврейским учреждением в Хагене. Соответственно, были задействованы меры защиты полицией. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной», - говорится в публикации. Сейчас полицейские проводят спецоперацию возле синагоги, сообщает газета Westfalenpost. Улица, на которой расположено еврейское учреждение, блокирована. На месте находится сотня вооруженных полицейских. «В синагоге Хагена сейчас идет масштабная полицейская операция . Дежурит сотня полицейских. Улица, на которой расположена церковь, в настоящее время закрыта», - говорится в сообщении. Также известно, что подробностей операции полиция не разглашает. Информации о пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика