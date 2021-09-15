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Немецкие полицейские сообщили об угрозе синагоге в Хагене и начали спецоперацию

Кира Тило
23:56 15.09.2021
Сотни вооруженных полицейских дежурят около синагоги на западе Германии в связи с информацией о возможной угрозе.
Немецкие полицейские сообщили об угрозе синагоге в Хагене и начали спецоперацию
© Фото: David Inderlied dpa Globallookpress
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Полиция немецкого Дортмунда сообщила о возможной угрозе синагоге в городе Хаген. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта пресс-службы.

«В настоящее время у нас есть признаки возможного риска в связи с еврейским учреждением в Хагене. Соответственно, были задействованы меры защиты полицией. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной», - говорится в публикации.

Сейчас полицейские проводят спецоперацию возле синагоги, сообщает газета Westfalenpost. Улица, на которой расположено еврейское учреждение, блокирована. На месте находится сотня вооруженных полицейских.

«В синагоге Хагена сейчас идет масштабная полицейская операция . Дежурит сотня полицейских. Улица, на которой расположена церковь, в настоящее время закрыта», - говорится в сообщении.

Также известно, что подробностей операции полиция не разглашает. Информации о пострадавших нет.

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