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Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Анна Берестовая
00:00 16.09.2021
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к гражданам страны перед предстоящими выборами в Госдуму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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В преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу России, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября, президент страны Владимир Путин записал видеообращение к гражданам РФ. Глава государства заявил, что избрание нового состава Госдумы является важнейшим событием в жизни нашего общества.

Как отметил Путин, все россияне заинтересованы в том, чтобы кресла парламентариев заняли деятельные, ответственные и способные оправдать возложенные на них надежды люди. Он напомнил, что выборы призваны в первую очередь реализовать право граждан страны на определение дальнейшего пути ее развития.

«Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы», - указал российский лидер.

Президент подчеркнул, что именно нижней палате Федерального собрания принадлежит основная роль в законодательном процессе. Он также добавил, что депутаты Думы, принимающие проект федерального бюджета, значительно влияют на создание основы для выполнения социальных обязательств государства. Такая работа, по словам Владимира Путина, требует огромного профессионализма и не терпит пустословия и популизма.

В связи с поправками в Конституцию РФ, Госдума нового созыва имеет полномочия утверждать кандидатуру председателя правительства вместе с его заместителями, а также федеральных министров. Глава государства подметил, что от конструктивного взаимодействия двух ветвей власти - исполнительной и законодательной - будет во многом зависеть судьба страны.

«Необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен и сильный авторитетный парламент. Чтобы депутаты Государственной Думы действовали в интересах России и нашего народа», - обозначил президент.

Лидер РФ призвал граждан участвовать в предстоящем голосовании в любой удобный из доступных дней и любым предпочтительным способом: очно на специальных избирательных участках или же дистанционно. В завершении речи Владимир Путин добавил, что рассчитывает на взвешенную гражданскую позицию населения и стремление избрать парламентариев, которые будут трудиться на благо народа и России.

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