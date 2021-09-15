Террористы совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 27 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны - 20 обстрелов). Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Хама - 2 обстрела, в провинции Алеппо - 1 обстрел.

В районе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано 2 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Из района населенного пункта Твейс боевики произвели минометный обстрел по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Вастия. Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Кимар подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Согана.

Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет.

Также продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского ЦПВС в населенном пункте Эль-Ядуда урегулировали свой статус 565 человек, сдано 152 единицы оружия и более 9 тысяч боеприпасов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.