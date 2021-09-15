В стране и мире Прокуратура начала проверку причин попадания на мель рыболовного судна «Капитан Воронин» Валентина Пескова По предварительным данным, на борту судна, застрявшего в Карском море, находятся 12 членов экипажа и три пассажира. © Фото: epp.genproc.gov.ru Читайте нас на: Транспортная прокуратура в Мурманске проводит проверку соблюдений правил безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту посадки на мель рыболовного судна «Капитан Воронин». Судно попало на мелководье 15 сентября 2021 года около 13 часов, пересекая пролив Югорский шар в Карском море.



Согласно предварительной информации, на борту шхуны находятся 12 членов экипажа и 3 пассажира. Пострадавших среди них нет, разлива нефтепродуктов также не наблюдается.



С помощью буксира в настоящее время проводится спасательная операция. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, при наличии оснований для взыскания будут приняты соответствующие меры. Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика