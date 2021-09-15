Адвокат арестованного дезинфектора высказался об итогах судебного заседания

Андрей Сергеев, адвокат обрабатывавшего магазин, где были приобретены, по основной версии, вызвавшие отравления москвичей арбузы дезинфектора, заявил о невиновности своего подзащитного.

Юрист пояснил, что не понимает смысла приговора суда, так его доверитель, по словам защитника, действовал по всем правилам СанПиНа и ответственность за происшедшее, по его мнению, лежит и на руководстве магазина.

«В обвинении, предъявленном моему доверителю, говорится только о "возможной" причине отравления, и "возможной" причине смерти двух пострадавших. Хотя в фактических материалах дела не имеется прямых указаний ни на вещество, которое стало причиной смерти, ни доказанного факта того, что причина была в злополучном арбузе, к которому цепляется следствие», - заявил Сергеев.

Юрист заявил, что удовлетворение ходатайства об обвинении пока преждевременно, пока не будут проведены все химические анализы. По его словам, вещество цитрин не является опасным для здоровья человека в тех концентрациях.

Что касается магазина, по словам юриста, убрать с полок загрязненные после обработки продукты, на которые могло попасть вещество для дезинфекции, должен был его персонал. Так же, как и накрыть все витрины, на которых лежат съедобные и не только товары перед началом санитарной процедуры.