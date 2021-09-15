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Оливер Стоун: Путин не допустил превращения России в «вассала» США

Валентина Пескова
20:11 15.09.2021
Стоун считает, что и для США данный шаг не принес бы «ничего хорошего».
Оливер Стоун: Путин не допустил превращения России в «вассала» США
© Фото: Пресс-служба президента России
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Президент РФ Владимир Путин сделал все, чтобы не допустить возможного превращения России в «вассала» США. Об этом заявил известный американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью телеканалу «Россия 24».

«На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки», - заявил Стоун, который и сам снимал большую документальную трилогию о президенте РФ от первого лица.

При этом лауреат всех самых престижных премий кино, включая «Оскар», считает, что как для самих США, так и для всего мира было бы только хуже, если бы этот «план» осуществился и Россия стала бы их «вассалом» или сателлитом. Поскольку «США становились бы все сильнее и превратились бы в тиранию».

«Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это всего лишь закон природы - должен быть баланс», - заявил Стоун.

Кинорежиссер полагает, что Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве «чистой энергии», используя для этого, в частности, атомную энергетику РФ.

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