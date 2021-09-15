Неравноправие в соцсетях: что известно о «белом списке» пользователей Facebook

Что объединяет Марка Цукебрерга, сенатора Элизабет Уоррен, известного бразильского футболиста и Мопса Дуга? Все они входят в так называемый «белый список» социальной сети Facebook. По данным расследования, проведенного Wall Street Journal, в этот список «избранных» входит порядка шести миллионов пользователей. Это те, кто может не беспокоиться ни о блокировке своей страницы за нарушение правил публикация, ни о взломе аккаунта.

Факты, собранные сотрудниками Wall Street Journal, говорят о том, что этот список негласно создавался годами. Из миллиардов пользователей социальной сети отбирались те, кто собирает больше всего просмотров и увеличивает этим популярность Facebook. Общие правила на них уже не распространяются. Расследование американского издания может серьезно пошатнуть репутацию одной из крупнейших социальных сетей мира. Нарушены принципы равенства, о которых так любит упоминать ее создатель Марк Цукерберг.

Для обеспечения такого порядка существует специальная система X-Check. За постами людей из привилегированного списка следят специально подготовленные сотрудники. В результате на пользователей из «белого списка» не распространяются общие правила публикации материалов на странице. Никакие санкции к этим пользователям не применяются.

«Слышал о том, что сам Цукерберг принимает решение о некоторых постах, например, когда была история с Трампом, Цукерберг принимал решение не удалять определенные посты про Трампа. Люди из Белых списков -- у них прав больше, мы их чаще видим и читаем. Создается информационная картина, которую для нас создали редактора Facebook вручную» , - сказал IT-специалист Артем Геллер.

Для топовых IT-специалистов подобное поведение владельцев социальных сетей - тревожный звонок. Теперь практически невозможно всерьез говорить о независимости мнений и праве самовыражения. По некоторым данным, без поддержки Facebook экс-президенту США не удалось бы выиграть выборы 2016 года.

В то же время после того, как Дональд Трамп стал призывать своих сторонников к митингам в начале этого года, то сразу впал в немилость. Как только его призывы увенчались штурмом Капитолия, экс-президент США был заблокирован и в Facebook, и в Twitter.

Однако посты бразильского футболиста Неймара о женщине, обвинявшей его в изнасиловании, скорее помогли ему оправдаться перед общественностью. Причем публикации Неймара создавались с явным нарушением и формальных, и этических норм. Он подробно описывал историю своих отношений с предполагаемой жертвой изнасилования, публиковал фотографии интимного характера. Прежде чем Неймар удалил эти скандальные посты, их успело рассмотреть порядка 50 миллионов пользователей. По итогам этих скандальных разбирательств женщина была обвинена в клевете, вымогательстве и мошенничестве. Получается. что есть избранные, которые негласно находятся под защитой и могут не опасаться ответственности, в отличие от основной массы.

«X-Сheck предназначена для защиты социальных аккаунтов бизнеса. Мы открываем 200-ую страницу моей книги, где говорится, что есть разные уровни защиты: высокий приоритет, средний и, скажем так, абсолютная защита», - рассказал бывший сотрудник корпорации Facebook, автор книги «За маской Facebook» Райан Хартвиг.

Расследование Wall Street Journal потрясает циничными методами, к которым прибегают пользователи так называемого «белого списка». Ими размещались фейки о смертельной опасности вакцинации, химиотерапии, грязные слухи о личной жизни Хиллари Клинтон. Тех, с кем компания связалась и потребовала в 24 часа удалить подобные посты, считанные единицы. Главное, что чем меньше в таких материалах здравомыслия, тем больше денег они приносят.

«У Facebook нет экономической мотивации удалять контент самых популярных пользователей, потому что именно они дают сети рост и приносят деньги. Закапывать самих себя, лишать трафика и прибыли у них смысла и желания нет», - прокомментировал ситуацию IT-специалист Артем Геллер.

Всего, по данным журналистского расследования, пользователи соцсетей просмотрели сомнительный контент не менее 16 миллиардов раз, прежде чем компания наконец предпринимала шаги к его удалению.

«Я надеюсь, что эта информация не подтвердится, плюс - у нас законодательство жtсткое, направлено на то, чтобы защитить людей, у которых нарушены права, в том числе если это связано с публикациями в интернете. Сложно сказать, какое решение будет принято руководством Facebook, дадут ли они комментарий, подтвердят этот факт или нет», - заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Анатолий Кучерена.

Руководство компании Facebook пока никак не прокомментировало ситуацию. Но, судя по публикациям американских журналистов, некоторая работа по отказу от «белых списков» началась. Интересно то, что изначально разработчики системы со списками «избранных» стремились к тому, чтобы свести к минимуму количество скандалов в соцсетях. Но в итоге только развязали руки некоторым знаменитостям и политикам, убедив их в безнаказанности. Сколько времени понадобится, чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию, пока невозможно предугадать.