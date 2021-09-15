В стране и мире Подозреваемый в убийстве пропавшей девочки задержан в Орловской области Валентина Пескова Тело 9-летней Виктории Гнедовой после проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено в схроне в подвале многоквартирного дома. © Видео: СК РФ © Фото: orel.sledcom.ru Читайте нас на: Местный житель Орловской области, подозреваемый в совершении убийства 9-летней Виктории Гнедовой, задержан следователями Следственного Комитета РФ. В отношении мужчины проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается. Девочка бесследно исчезла 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. «После проведении оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать», - сообщается в пресс-релизе ведомства. Расследование уголовного дела ведут СК РФ по Орловской области при участии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики. Его ход находится на контроле в центральном аппарате СК. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика