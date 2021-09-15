Подозреваемый в убийстве пропавшей девочки задержан в Орловской области
Местный житель Орловской области, подозреваемый в совершении убийства 9-летней Виктории Гнедовой, задержан следователями Следственного Комитета РФ. В отношении мужчины проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
Девочка бесследно исчезла 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области.
«После проведении оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать», - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Расследование уголовного дела ведут СК РФ по Орловской области при участии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики. Его ход находится на контроле в центральном аппарате СК.