Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подозреваемый в убийстве пропавшей девочки задержан в Орловской области

Валентина Пескова
19:10 15.09.2021
Тело 9-летней Виктории Гнедовой после проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено в схроне в подвале многоквартирного дома.
© Видео: СК РФ © Фото: orel.sledcom.ru
Читайте нас на:

Местный житель Орловской области, подозреваемый в совершении убийства 9-летней Виктории Гнедовой, задержан следователями Следственного Комитета РФ. В отношении мужчины проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Девочка бесследно исчезла 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области.  

«После проведении оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать», - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Расследование уголовного дела ведут СК РФ по Орловской области при участии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики. Его ход находится на контроле в центральном аппарате СК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:39 В стране и мире
Видео
Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о смертельных отравлениях дезинфектора
19:45 В стране и мире
Захарова: МИД РФ следит за ситуацией на Корейском полуострове после запуска ракет
17:22 В стране и мире
Видео
«Мирная миссия - 2021»: в Оренбуржье открылся полевой лагерь для участвующих в учениях военных КНР
16:11 В стране и мире
«Спутник Лайт» одобрили в Иране
15:13 Спорт
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Популярное
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.