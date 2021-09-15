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Головная боль не всегда является симптомом инсульта

Валентина Пескова
17:08 15.09.2021
Врач-невролог объяснил, что в 90% случаев голова болит не из-за того, что возник инсульт, а имеет совершенно другие причины.
Головная боль не всегда является симптомом инсульта
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER, Globallookpress
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Признаком инсульта не всегда являются головные боли. Как рассказал врач-невролог Юрий Андрусов, в 90% случаев голова болит совсем не из-за того, что у человека возникло предынсультное состояние.

«Единственная причина головной боли, которая может свидетельствовать о риске инсульта, - это головная боль из-за аневризмы артерий головного мозга», - отметил медик в беседе с «360».

Аневризма - это сосуды и артерии, которые иногда могут образовываться в «мешочки». Этот «мешочек», который имеет очень тонкую стенку, может разорваться, если резко подскакивает давление. Тогда происходит внутримозговое кровоизлияние - геморрагический инсульт.

Однако сложность предупреждения инсульта состоит в том, что аневризмы, даже если становятся большими, могут не давать головной боли. Из-за них она возникает только в 15-20 случаях из ста.

Другое дело, что инсульт можно заподозрить, когда очень сильная головная боль возникает внезапно, пояснил невролог. Как рассказал специалист, это может быть признаком субарахноидального кровоизлияния. Оно появляется, если аневризма резко разорвалась и излившаяся кровь начала давать эту самую головную боль. Только в этом единственном случае головная боль является признаком произошедшего инсульта, а во всех других случаях она здесь ни при чем, отметил врач.

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