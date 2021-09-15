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Автоэксперт назвал сроки исчезновения механической коробки передач

Светлана Иванова
16:58 15.09.2021
С каждым годом количество выпускаемых машин с механической коробкой передач будет сокращаться из-за низкой стоимости производства «автомата» и роста его надежности, уверен специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER, Globallookpress
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С прекращением производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в прошлое уйдет и механическая коробка передач. Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, это произойдет в течение 30 лет. Как отметил специалист в беседе со «Звездой», во многом это связано с ростом популярности электромобилей.

«Мы живем в век, когда электромобили постепенно в нашу жизнь приходят, и будут приходить все больше и больше. В электромобилях механическая коробка невозможна априори, то есть, можно, конечно, придумать, но зачем, потому что электродвигатель напрямую практически связан с колесами и вообще коробки в нынешнем понимании у электромобиля нет. И это ускорит уход механику вообще», - указал эксперт.

Он добавил, что с каждым годом количество выпускаемых машин с механической коробкой передач будет сокращаться, потому что снижается стоимость производства автоматической коробки передач, а также возрастает ее надежность.

«Сейчас стоимость коробки современной: робота, вариатора или полноценного автомата, - незначительно больше, чем стоимость обычной механики. Управление-то комфортнее гораздо, плюс надежность автоматов в последние годы практически сравнилась с надежностью механической коробки», - пояснил Моржаретто.

Он добавил, что существует определенный процент любителей механической коробки передач, поэтому выпуск таких автомобилей в мире в определенном количестве сохранится. При этом в России, где люди часто не надеются на автомат, считая, что «механику»  можно починить самостоятельно, популярность такого продукта будет оставаться высокой, резюмировал специалист.

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