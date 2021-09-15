Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мирная миссия-2021»: в Оренбуржье открылся полевой лагерь для участвующих в учениях военных КНР

Андрей Аркадьев
17:22 15.09.2021
Китайские войска принимают участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021».
© Видео: YouTube/ Сhina army/ js7tv.cn © Фото: YouTube/ Сhina army/ js7tv.cn
Читайте нас на:

Первые кадры военных учений, проходящих в рамках «Мирной миссий-2021» опубликовало китайское телевидение. Под Оренбургом развернули полевой лагерь для военнослужащих Поднебесной. На его территории установили палатки для сна и отдыха, организовали помещение для приготовления и приема пищи, появился и медблок.

Сама церемония открытия состоялась на полигоне Донгуз. Военнослужащие Китая и Казахстана будут использовать свою технику. Представители других стран освоят российскую.

В небо над Оренбургом поднимутся самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34, транспортные Ил-76 и вертолеты Ми-8. В учениях примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих стран ШОС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
«Мирная миссия-2021»: в Оренбуржье открылся полевой лагерь для участвующих в учениях военных КНР
16:11 В стране и мире
«Спутник Лайт» одобрили в Иране
15:13 Спорт
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
13:23 В стране и мире
Видео
В ФСБ назвали имена участников диверсии на газопроводе в Крыму
12:26 В стране и мире
Видео
Суд отказал Ефремову в смягчении приговора
Популярное
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.