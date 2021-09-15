«Мирная миссия-2021»: в Оренбуржье открылся полевой лагерь для участвующих в учениях военных КНР

Первые кадры военных учений, проходящих в рамках «Мирной миссий-2021» опубликовало китайское телевидение. Под Оренбургом развернули полевой лагерь для военнослужащих Поднебесной. На его территории установили палатки для сна и отдыха, организовали помещение для приготовления и приема пищи, появился и медблок.

Сама церемония открытия состоялась на полигоне Донгуз. Военнослужащие Китая и Казахстана будут использовать свою технику. Представители других стран освоят российскую.

В небо над Оренбургом поднимутся самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34, транспортные Ил-76 и вертолеты Ми-8. В учениях примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих стран ШОС.