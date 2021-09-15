Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой
Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой. Это были Международный противоминный центр Вооруженных сил Российской Федерации и 66-й межведомственный учебный центр инженерных войск.
Сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, а также с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения.
Российские военные инженеры продемонстрировали сербским коллегам организацию учебного процесса на примере подготовки специалистов гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и специалистов минно-разыскной службы.
Российские и сербские военнослужащие обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в инженерном обеспечении.