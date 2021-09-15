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Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой

Тимур Шерзад
16:45 15.09.2021
Сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, а также с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения. 
Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой
© Фото: Минобороны России
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Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой. Это были Международный противоминный центр Вооруженных сил Российской Федерации и 66-й межведомственный учебный центр инженерных войск.

Сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, а также с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения. 

Российские военные инженеры продемонстрировали сербским коллегам организацию учебного процесса на примере подготовки специалистов гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и специалистов минно-разыскной службы. 

Российские и сербские военнослужащие обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в инженерном обеспечении. 

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