Армия Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой Тимур Шерзад Сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, а также с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сербская военная делегация посетила учебные центры инженерных войск под Москвой. Это были Международный противоминный центр Вооруженных сил Российской Федерации и 66-й межведомственный учебный центр инженерных войск. Сербские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой и инфраструктурой учебных центров, а также с современными и перспективными отечественными средствами инженерного вооружения. Российские военные инженеры продемонстрировали сербским коллегам организацию учебного процесса на примере подготовки специалистов гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и специалистов минно-разыскной службы. Российские и сербские военнослужащие обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в инженерном обеспечении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика