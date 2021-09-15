Пара угрожала водителю фуры пистолетом и топором во время скандала на серпуховской дороге

В Серпухове на дороге разразился конфликт. Водитель КамАЗа не пропускал пару на автомобиле, виляя из стороны в сторону. Женщина выбежала из машины и начала угрожать водителю фуры пистолетом. К ней хотел подключиться ее партнер с топором, однако женщина справилась самостоятельно. Несмотря на то, что пара все же объехала фуру, конфликтующие начали кричать друг другу оскорбления. Дама вновь не выдержала и воспользовалась перцовым баллончиком. Водитель КамАЗа, в свою очередь, разнес заднее стекло паркетника автомобиля металлической трубой.

«Обочники стали выезжать на обочину и сильно пылить. Мне приходилось маневрировать, я решил перегородить обочину. Им это не понравилось... Выбежала девушка с пистолетом и начала угрожать... Вслед за ней выскочил мужчина с топором, но быстро ретировался... После этого мы продолжили двигаться, поравнявшись, они снова начали мне угрожать. Я тоже стал грубо им отвечать... Девушку это задело, она выбежала из машины с непонятным предметом в руках. Мое окно по закону подлости не закрылось, и она распылила мне какой-то газ», - рассказал водитель фуры Виктор Колдышев.

Он также подтвердил, что сейчас находится в больнице с ожогом роговицы. По его словам, заднее стекло паркетника он разбил случайно, так как практически уже ничего не видел.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Дознавателем Отдела дознания МУ МВД России «Серпуховское» по факту дорожного конфликта, произошедшего на 98 км автодороги М-2 «Крым», возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», - пояснила Петрова.

Ранее в Челябинской области столкнулись 19 машин. По предварительным данным, причиной массового столкновения стало разлитие гудрона дорожными рабочими.